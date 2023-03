Italia, Retegui gol all’esordio: “Sento questa maglia”

L' Italia ha ripreso il suo cammino: per la Nazionale di Mancini, un debutto difficile. La prima partita per le qualificazioni a Euro2024 finsice con una sconfitta contro l'Inghilterra, nonostante la rete messa a segno da Retegui . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Italia, Retegui: "Possiamo riscattarci"

Mateo Retegui, si legge, ha esordito con la maglia dell'Italia scrivendo un nuovo capitolo, bagnando l’esordio in azzurro con una rete. La punta viene braccata da due colossi come Stones e Maguire. Tante difficoltà, ma non si è arreso, perché il gol, ce l’ha nel sangue. A fine gara, lo stesso Retegui, ha parlato del suo esordio e del gol. Ecco le sue parole.