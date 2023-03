Stadio Inter, lettera al Comune: i piani dei nerazzurri

Secondo quanto riportato da LaRepubblica, l'Inter avrebbe scritto una lettera al Comune di Milano per rispondere alla chiusura del dibattito pubblico. Un modo per, si legge, mettere pressione a Sala: il club nerazzurro vorrebbe infatti sapere se è possibile (e in che modalità), lavorare ancora sul progetto originario che coinvolge l'area antistante il Meazza. I nerazzurri, viste le mosse del Milan, starebbero già valutando delle piste alternative per lo stadio: non a caso Zhang nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni sul terreno di proprietà della famiglia Cabassi tra Assago e Rozzano. Queste le ultime novità sullo stadio dell'Inter, che come il Milan, dovrà cercare un'altra casa per il futuro. Milan, Boniface sulle tracce di Osimhen: ecco il nuovo obiettivo del Diavolo