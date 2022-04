Inter-Milan, la trequarti non gira: è mancata la giusta soluzione

La pesante sconfitta nel derby contro l'Inter obbliga il Milan a riflettere sulle soluzioni adottate sulla trequarti, reparto che non gira.

Nella pesante sconfitta nel derby di ritorno contro l' Inter ha certamente influito in casa Milan la quasi totale assenza di idee sulla trequarti. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha tentato ben tre soluzioni durante l'arco della sfida. Il tecnico ha schierato dal primo minuto Franck Kessie , salvo poi inserire prima Brahim Diaz e poi Rade Krunic . Nessuna delle tre idee ha però funzionato, tant'è che gli unici tentativi provenienti da quella zona di campo sono arrivati da Rafael Leao , l'unico in grado di spostare davvero gli equilibri.

I tre trequartisti schierati ieri sera hanno corso tutta la gara dietro ai centrocampisti dell'Inter, permettendo ai nerazzurri di sfilacciare i reparti rossoneri. I dati sono davvero poco incoraggianti: per Brahim Diaz nessun gol dal 25 settembre 2021, Krunic è fermo a 0 da tutto l'anno mentre Kessie ha trovato solo un gol in Coppa Italia in tutto il 2022. Certamente troppo poco per una formazione in lotta per lo scudetto. Pioli dovrà, per forza di cose, trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Dalla Spagna: pronta offerta per il giovane trequartista. Le ultime news di mercato sul Milan