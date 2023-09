Inter-Milan, Frattesi e Chukwueze scalpitano: occasione nel derby?

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla anche del derby tra Inter e Milan. L'argomento le alternative a disposizione di Inzaghi e Pioli. Il gruppetto degli outsider, si legge, a caccia di un posto da titolare nel derby ha approfittato della pausa per le nazionali per mettere in difficoltà i due allenatori. L’elemento più scalpitante in vista della stracittadina di sabato è Frattesi, autore della doppietta che ha permesso all’Italia di tornare alla vittoria con l’Ucraina a San Siro. Sarà comunque difficile prendere un posto negli undici titolari dell'Inter. Stessa cosa per Arnautovic, al momento alle spalle di Marcus Thuram.