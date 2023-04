Inter, testa al Milan: pronto un maxi premio per la Champions

Milan contro l'Inter sarà una partita importantissima: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, pronto un maxi premio per i nerazzurri.

Nella testa dell' Inter , si legge, e di Steven Zhang , c'è il Milan . È un chiodo fisso del presidente, che vive la città del presente e del suo futuro, sente la sfida con i rossoneri. E sogna di diventare entro la fine della stagione il terzo presidente più vincente della storia dell’Inter, dietro Angelo e Massimo Moratti. A tutti i costi. Magari anche versando sul conto in banca dei protagonisti un premio in caso di qualificazione per la finale di Champions.

Cinquantamila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico, in sostanza per chi dovrà mettere ogni energia possibile per volare a Istanbul: questo è il premio deciso dal presidente. Circa due milioni di euro complessivi, più o meno la stessa cifra già versata per i passaggi del turno con il Porto e con il Benfica. Il presidente non si è mai risparmiato in questo senso. Ed è pronto a fare lo stesso in caso di successo contro il Milan, peraltro società con la quale adesso si è allontanato sotto ogni punto di vista, la costruzione del nuovo stadio.