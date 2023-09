Inter-Milan, gli impegni in Nazionale: chi arriva più stanco?

Inter batte Milan 1.702 a 1.223. Questi i minuti giocati dai giocatori nerazzurri e rossoneri in Nazionale, riportati da La Gazzetta dello Sport. Per l'Inter Lautaro, in Bolivia a Bastoni, in campo per due partite intere. Per il Milan anche due americani reduci dalla traversata oceanica, Pulisic e Musah. In mezzo ha tremato per Giroud con la Francia: guaio alla caviglia che pare in via di risoluzione.