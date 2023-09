Inter-Milan, a rischio anche Kalulu: pronto Kjaer in caso di forfait

Altri guai per Pioli? Anche Pierre Kalulu, come riporta la gazzetta, potrebbe essere a rischio per Inter-Milan, derby in programma sabato

Come riporta la gazzetta.it, dopo Giroud, rientrato anzitempo dalla nazionale francese con una distorsione alla caviglia sinistra, si sarebbe fermato anche Kalulu. Il difensore sarebbe alle prese con un guaio muscolare che lo potrebbe mettere in dubbio per Inter-Milan. Ci dovrebbe essere ulteriori valutazioni nel corso della settimana per valutare la salute del difensore francese. I rossoneri torneranno ad allenarsi mercoledì. In caso di forfait di Kalulu, Pioli dovrebbe puntare su Simon Kjaer, in coppia con Malick Thiaw. LEGGI ANCHE: Il calciomercato ha portato alternative. Bastano per colmare il gap con l'Inter?