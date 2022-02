Inter-Milan, tra Inzaghi e Pioli è sfida tra cervelloni | Serie A News

Simone Inzaghi e Stefano Pioli, tecnici di Inter e Milan, pronti a fronteggiarsi a viso aperto nel derby. Con la forza di studio ed idee

Simone Inzaghi e Stefano Pioli , tecnici di Inter e Milan , si sfideranno sabato pomeriggio, alle ore 18:00 , nel derby in programma a 'San Siro' e valido per la 24^ giornata di Serie A . I due si conoscono da anni. Nell'aprile 2016 , proprio una sconfitta nel derby, ma quello della Capitale, costò a Pioli la panchina della Lazio . Subentrò al suo posto Inzaghi, che guidava la Primavera biancoceleste.

Inzaghi era partito, all'inizio della sua carriera, utilizzando il 4-3-3 , variando ogni tanto sul 3-4-3 . Poi, grazie ad un successo all'Allianz Stadium in casa della Juventus, si è convertito al 3-5-2 . Modulo che, ancora oggi, utilizza nell'Inter e con il quale ha portato alla Lazio gli ultimi trofei conquistati. È un tecnico che unisce il pragmatismo alla classe degli interpreti. A Roma ha fatto esplodere Sergej Milinković-Savić e Luis Alberto ; in nerazzurro ha rilanciato Hakan Çalhanoğlu .

Anche Pioli, però, è sempre stato un allenatore che, come ha potuto permetterselo con la squadra a disposizione, ha dato spettacolo. Nel 2015 la sua Lazio approdò in Champions League vincendo 4-2 sul campo del Napoli al termine di un match pirotecnico. E lo fece rinunciando al modulo a lui più caro, quel 4-2-3-1 che ancora oggi utilizza nel suo Milan, virando su un più spregiudicato 3-4-3.

Al 4-2-3-1 Pioli tornò per rivitalizzare l'Inter disastrata da Frank de Boer. Nella Fiorentina ha fatto molto bene difendendo a volte a 4 a volte a 3. Sul campo della sua viola il Napoli di Maurizio Sarri perse 0-3 nel 2018 perdendo, di fatto, lo Scudetto in favore della Juventus. Da quando è al Milan, Pioli ha studiato ancora di più: ha più soluzioni, ha più spunti. Ha giocatori di qualità come Davide Calabria o Theo Hernández, solitamente terzini, da sfruttare in più situazioni e in più posizioni.