Inter-Milan, Giroud sospiro di sollievo: ora va gestito

Inter-Milan, Giroud va gestito

Un sospiro di sollievo, continua il quotidiano, ma anche un campanello d'allarme: Oli va gestito, specialmente in settimane piene come la prossima. A Milanello ci sarà un’attenzione maggiore nei lavori di rafforzamento articolare della sua caviglia sinistra. Con Inter-Milan all'orrizonete, Giroud verrà gestito con ogni minimo particolare. E poi starà anche a Pioli dosarne l’utilizzo, con Noah Okafor e Luka Jovic che certamente vorranno dimostrare di meritare la titolarità al posto di Giroud quando verranno chiamati in causa. La paura è alle spalle, il Milan potrà avere un Giroud fresco per la stracittadina. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo attaccante. Ecco il clamoroso retroscena