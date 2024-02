Il Milan è a -13 dall’Inter, ma come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', in passato ha fatto di peggio, compreso il Milan di Pioli: nel 2019-20, dopo 26 giornate, era sprofondato a 21 punti dall’Inter di Conte, terza in classifica. Il tutto però va rimesso in un contesto preciso: i rossoneri non avevano ancora vinto lo Scudetto e stavano ancora in ricostruzione e fuori appena dalla crisi di risultati. Per trovare un distacco monstre dei rossoneri dall’Inter capolista come oggi, invece, occorre tornare indietro di 16 anni: nel 2007-08 i nerazzurri era lontani 18 punti. Nella stagione precedente, quella dell’ultima Champions vinta dai rossoneri, il distacco era di 22 punti (con una partita da recuperare per il Milan). Nell’era dei tre punti a vittoria, solo in un’altra occasione il Diavolo è stato così lontano dall’Inter prima in classifica: 15 punti nel 2001-02. Il distacco tra Inter e Milan resta comunque ampio, anche guardando la storia.