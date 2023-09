Derby Inter-Milan 5-1, sconfitta pesante: ora bisogna ripartire

Una brutta sconfitta: il Milan cade rovinosamente contro l'Inter , subendo 5 gol in una gara mai davvero in discussione. I rossoneri escono sconfitti da un derby per la quinta volta consecutiva: è la prima volta nella storia. Della partita di ieri, lato Diavolo, parla anche l'edizione odierna de Il Corriere della Sera. Ecco l'analisi sulla gara dei ragazzi di Stefano Pioli .

Inter-Milan, l'analisi del Corriere della Sera

L’Inter, si legge, ha voglie e idee diverse da quelle del Milan. I nerazzurri vanno su ogni palla con uno spirito guerriero. I rossoneri sono sembrati disattenti, non allineati alle scelte e ai piani di Pioli. Una prestazione prepotente quella dell’Inter, mai messa in dubbio dal Milan, nemmeno quando Leao ha regalato un sorriso ai rossoneri, debole illusione di una serata da dimenticare in fretta: non può essere questo il vero livello dei rossoneri. L’Inter si ritrova sola in testa, alla quarta giornata. Al Milan non resta che riflettere su una lezione di calcio subita: ora bisogna ripartire. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Centrocampista, possibile occasione in scadenza?