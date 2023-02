Domani sera Inter-Milan: ecco tutte le possibili chiavi del derby

Inter-Milan di domani sera a 'San Siro' sarà un derby deciso dalla tattica, ma anche dalle sfide individuali. Ecco quali potrebbero essere

Daniele Triolo

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' il derby tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli, sfida valida per la 21^ giornata della Serie A 2022-2023. Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola sarà una partita decisa, sì, dalla tattica, ma anche dai duelli individuali. Ecco, dunque, i principali faccia a faccia che potrebbero pesare sul risultato della stracittadina.

Portieri — Nell'Inter, il camerunense André Onana ha un rendimento migliore di Samir Handanović mentre, nel Milan, il rumeno Ciprian Tătărușanu è meno affidabile di Mike Maignan. Il francese, nel derby Milan-Inter dell'andata, finito 3-2 per i rossoneri, fece tre parate spettacolari, mentre lo sloveno era finito sotto accusa per il gol di Olivier Giroud e il secondo di Rafael Leão, perché poco reattivo. Onana sbaglia qualche uscita, ma ha feeling con i difensori nerazzurri. Cosa che, invece, non può di certo vantare Tătărușanu: comunicazione ai minimi termini con i compagni della difesa.

Nuovo duello — Troviamo, quindi, il duello tra Milan Škriniar e Rafael Leão. Il difensore slovacco è alla prima uscita con l'Inter dopo che il suo trasferimento al PSG a fine stagione è diventato di dominio pubblico. Anche a settembre le sue prestazioni - ha ricordato il 'CorSera' - risentirono delle ultime settimane di mercato e del suo mancato sbarco a Parigi. Leão, il cui rinnovo con il Milan è in alto mare, dopo i Mondiali è in calo costante. A Riyad, in Supercoppa Italiana, Inzaghi usò Matteo Darmian in raddoppio con Škriniar per fermarlo, riuscendoci. Domani sera il portoghese si prenderà la rivincita?

La fascia degli 'ultras' — Nel derby Inter-Milan ci saranno Federico Dimarco da una parte e Davide Calabria dall'altro ad indossare, oltre che i panni di calciatore nerazzurro e rossonero, anche quelli del tifoso. Il derby, per loro, è uno stato d'animo sin da quando militano nei Pulcini. Il braccio di ferro, secondo il quotidiano generalista, parte con l'interista in vantaggio. Per lui è la stagione della consacrazione. Calabria, che in settimana da capitano si è fatto sentire nello spogliatoio, è una delle anime del Diavolo ferito di questo periodo dell'annata.

Centrocampo, che battaglia! — Nel derby Inter-Milan, poi, occhio alla sfida che ci sarà tra Hakan Çalhanoğlu e Sandro Tonali. Il primo ha la rabbia dell'ex, sfogata dopo la vittoria in Supercoppa ed alimentata dalle prese in giro ricevute nel post Scudetto rossonero, nello scorso maggio 2022. Il regista turco dell'Inter, al momento, per il 'Corriere della Sera' sembra essere più brillante di Tonali. Il quale, però, ha i mezzi tali per poter fare girare la ruota dalla sua parte. Ha leadership, corsa e testa, anche se a gennaio ha giocato sotto ritmo e sotto i suoi livelli. Gli mancherà la spalla Ismaël Bennacer, una bella grana.

Centravanti contro difensore — L'attacco dell'Inter ha in Lautaro Martínez la sua stella, oltre che il suo capitano. Al Milan segna praticamente sempre, in ogni derby e, al suo fianco, avrà uno tra Edin Džeko e Romelu Lukaku. Spetterà, invece, all'esperto danese Simon Kjær guidare la retroguaria rossonera che attraversa un momento di forte crisi: il Diavolo ha incassato ben 12 gol nelle ultime 3 partite. Ha ordinato ai compagni di rialzare la testa, vedremo se lo avranno ascoltato. Anche lui, a Riyad in Supercoppa Italiana, era crollato subito sotto i colpi nerazzurri.

Il confronto sfumato — Infine, il derby Inter-Milan è anche quello di una sfida che non ci sarà. Ovvero quella tra Romelu Lukaku, che inizialmente andrà in panchina, e Zlatan Ibrahimović, tornato ad allenarsi ieri (parzialmente) in gruppo ad otto mesi di distanza dall'operazione al legamento crociato del ginocchio. Escluso dalla lista UEFA per la Champions League, Ibra tornerà a disposizione dei rossoneri nelle prossime settimane. Con l'obiettivo di aiutare la squadra a centrare il quarto posto in classifica. Mercato Milan, sfida all'Inter per un top player della difesa >>>