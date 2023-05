Inter-Milan, Barella contro Tonali: che sfida a centrocampo

Inter contro Milan , una sfida che deciderà ci si qualificherà per la finale di Champions League ad Istanbul. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla di tutti i possibili scontri della partita, nelle varie zone del campo. Ecco il duello in mediana tra Barella e Tonali .

Inter-Milan, Barella contro Tonali

Barella e Tonali, si legge, sono le certezze di Inter e Milan. Barella una settimana fa ha giocato a ritmi ultraterreni, con una qualità ultraterrena. Il Milan tutto ha la faccia di Tonali che dice «andremo in campo per cambiare la nostra stagione». Tonali che viene da due pali colpiti consecutivi. Tonali è stato l’ultimo ad arrendersi, nella sfida d’andata. E sì che contro Mkhitaryan, specie nel primo tempo, la salita era stata ripidissima. Barella, invece, di ripido non ha incontrato nulla lungo la sua strada. Lui sì tra i primi a decollare, senza soluzione di continuità. E stasera sarà chiamato ancora una volta a dettare i tempi. Se la formazione di Pioli riuscirà a tenere l’Inter nella sua metà campo, sarà soprattutto perché il suo riferimento sarà riuscito a dominare il centro del campo, andando oltre i ritmi di gioco di Mkhitaryan e Calhanoglu. LEGGI ANCHE: Milan, comunicato ufficiale, Bennacer operato. I tempi di recupero