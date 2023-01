Inter, Lukaku a riposo contro l’Hellas Verona: obiettivo Supercoppa

L'attesa sta per finire. Il primo trofeo stagionale sta per essere messo in palio e a contenderselo ci saranno due big di Serie A come Inter e Milan . La Supercoppa Italiana verrà decisa da un Derby della Madonnina, che si giocherà a Riad alle ore 20:00 di mercoledì 18 dicembre.

Inter, Lukaku non convocato per l'Hellas Verona

Proprio perché si tratta di una partita importante per tutti, le due milanesi vogliono arrivare all'impegno nella miglior condizione possibile. Secondo quanto riferito da Tuttosport, in edicola questa mattina, il tecnico Simone Inzaghi non avrebbe convocato Romelu Lukaku per la sfida contro l'Hellas Verona per lasciarlo a riposo. Il belga è uno degli uomini che possono spostare gli equilibri e, arrivando da un'infiammazione al ginocchio, l'allenatore nerazzurro ha preferito non rischiarlo per un match sulla carta non così complicato.