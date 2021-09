Inter-Atalanta 2-2, le pagelle di Calhanoglu: pessima figura del turco

Pessima prestazione di Hakan Calhanoglu in occasione di Inter-Atalanta 2-2. Il turco non brilla ed i tifosi del Diavolo si godono Brahim Díaz

Mentre i tifosi del Milan si godono Brahim Díaz, quelli nerazzurri imprecano verso Hakan Calhanoglu. In Inter-Atalanta 2-2 di ieri sera a 'San Siro', infatti, il turco, passato dal Milan all'Inter a parametro zero in estate per soli 500mila euro in più di ingaggio per il primo anno, ha giocato una pessima partita. Ecco come è stata commentata sui quotidiani sportivi oggi in edicola.