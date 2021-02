Insulti razzisti a Ibrahimovic: la UEFA apre un’inchiesta | Europa League News

Ibrahimovic bersagliato dai tifosi della Stella Rossa a Belgrado

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, bersagliato da cori ed insulti razzisti la scorsa settimana a Belgrado. Durante Stella Rossa-Milan 2-2, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, dagli spalti dello stadio ‘Marakana‘, dove erano presenti circa 1000-1500 tifosi della squadra di casa, sono partiti insulti all’indirizzo del centravanti svedese.

Uno di questi, ‘brutto balija‘, era diretto in prima persona al numero 11 rossonero. Si tratta di un insulto estremamente scurrile, riferito all’etnia bosniaca del padre di Ibrahimovic. La Stella Rossa, va detto, ha subito preso le distanze da tutto questo, “condannando nella maniera più ferma le frasi offensive proferite da un singolo primitivo”.

La UEFA, però, ha aperto un'inchiesta per fare luce su questa vicenda. Si prenderà tutto il tempo necessario, acquisendo video e foto dei supporters della Stella Rossa all'interno dello stadio. Anche perché, oltretutto, lì non avrebbero nemmeno dovuto esserci visto che la partita si giocava a porte chiuse.