Infortunio Ibrahimovic, stagione finita e consulto negli Usa: le condizioni

Le condizioni del ginocchio di Zlatan Ibrahimovic preoccupano. Lo svedese a consulto negli Usa, si prova a salvare l'Europeo

Un ginocchio sinistro che scricchiolava e che adesso preoccupa. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' Zlatan Ibrahimovic ha chiamato a consulto il professore che lo ha operato in passato a Pittsburgh, Volker Musahl. Un semplice consulto, ma è chiaro che la stagione rossonera dello svedese sia finita in anticipo. C'è da salvare l'Europeo, ma in questo modo aumenterebbero i rischi di ricadute per il Milan. In ballo c'è una decisione importante: terapia conservativa oppure no? Intanto la dirigenza si è cautelata con il nuovo contratto fatto firmare al suo totem: 7 milioni di euro a scalare, a seconda delle presenze in campo. Sì perché Ibra, in questa stagione, ha saltato praticamente la metà delle partite. Al momento sono 22 i match che hanno visto la sua assenza, che diventeranno 24 dopo Cagliari e Atalanta.