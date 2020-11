Infortunio Ibrahimovic: lo svedese prova a bruciare le tappe | Milan News

Milan, Ibrahimovic punta a rientrare prima del previsto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic non si arrende. L’attaccante svedese, infortunatosi domenica sera al ‘San Paolo‘ durante Napoli-Milan 1-3, punta a rientrare in campo prima del previsto. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Ibrahimovic.

Il quale, ieri, si è trattenuto nel centro sportivo di Milanello per oltre cinque ore tra palestra e terapie. Lo ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, che ha anche spiegato come Ibrahimovic voglia provare ad accorciare i tempi di recupero e, dunque, rientrare prima di Milan-Parma del prossimo 13 dicembre 2020.

