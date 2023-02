Infortunati Milan, le news su Maignan, Tomori, Bennacer e Ibrahimovic

Vediamo a che punto è il recupero degli infortunati importanti del Milan di Stefano Pioli a ridosso delle sfide contro Torino e Tottenham

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nelle prossime 48 ore, il Milan farà nuovi esami ai suoi infortunati e, dagli esiti dei controlli medici, si potrà capire qualcosa in più sulle loro condizioni. Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer, tre titolari della squadra di Stefano Pioli, sprintano per essere in campo in occasione di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 14 febbraio alle ore 21:00.

Infortunati Milan, chi può rientrare tra Torino e Tottenham — Le previsioni, però, secondo quanto riferito dalla 'rosea', non invitano all'ottimismo su questo terzetto di infortunati del Milan. Maignan, infatti, ancora deve intensificare il suo lavoro sul campo ed è improbabile che ritorni nel match di andata contro gli 'Spurs'; per Bennacer, le prime stime parlavano di un ritorno nella seconda metà del mese di febbraio. Anche in questo caso, dunque, difficile che possa giocare. Entrambi proveranno ad esserci, ma le chance non sono alte.

Chance di convocazione per Zlatan contro i granata? — Più ottimismo, al contrario, per Tomori. Sarà assente in Milan-Torino di campionato, ma per la Champions ci sono speranze di rivederlo in difesa. La partita contro il Toro, in programma venerdì 10 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro', invece, può segnare, secondo il quotidiano sportivo nazionale, il rientro in distinta di Zlatan Ibrahimovic. Ha finito il percorso di rientro: si allenerà molto da solo, come un anno fa, ma il suo ginocchio sta meglio. Mister Pioli lo testerà in allenamento, poi deciderà se convocarlo o meno.