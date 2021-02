Infortunati Milan: il punto su Gabbia, Kjaer e Brahim Díaz | News

Milan, presto rientreranno anche Gabbia, Kjaer e Brahim Díaz

Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Brahim Díaz, attualmente, sono gli unici tre infortunati della rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. Un’inversione di tendenza, quasi, rispetto agli ultimi mesi, durante i quali il Milan è dovuto spesso scendere in campo in totale emergenza e con l’infermeria di Milanello, al contrario, piuttosto affollata.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fato il punto degli infortunati in casa rossonera. Gabbia dovrebbe rivedersi in questi giorni a Milanello. Infortunatosi lo scorso 13 dicembre a ‘San Siro‘ in avvio del match tra Milan e Parma, Gabbia potrebbe tornare tra i convocati di Pioli verso la metà di questo mese.

Kjaer, infortunatosi al retto femorale della coscia sinistra nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, dovrebbe sottoporsi, in questi giorni, ad una nuova risonanza di controllo per verificare l'entità del problema. Infine, Brahim Díaz. Presto lo spagnolo dovrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo insieme ai suoi compagni.