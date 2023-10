Infortunati Milan: restano ancora fermi ai box Bennacer e Caldara

Ismaël Bennacer e Mattia Caldara sono gli unici due infortunati del Milan che non torneranno dopo la sosta. Ecco quando dovrebbero rientrare

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, l'infermeria del Milan di Stefano Pioli si sarà svuotata quasi del tutto.