Inchiesta ultras Inter e Milan, il ritratto del ‘Joker’ rossonero Lucci

Inchiesta ultras Milan, le condanne di Lucci

Le indagini hanno rivelato come, nonostante le condanne per violenza e spaccio, Lucci rimanga il fulcro degli ultras. Tra i suoi precedenti, spicca un agguato durante un derby contro l'Inter nel 2009, che ha portato a una condanna per lesioni. Le sue attività criminali non si limitano solo al tifo. Nel 2018 e nel 2021 ha affrontato accuse di traffico di droga, con pene che hanno oscillato tra i 18 mesi e 7 anni, convertiti in domiciliari.