Il nuovo Milan di Allegri: “Primo comandamento: non prendere gol”

"Negli ultimi 20 anni in un solo campionato non ha vinto la squadra con la miglior difesa" ha detto Allegri il 7 luglio, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan . La priorità del tecnico livornese è chiara: sistemare la difesa il prima possibile, poi si penserà al resto. Lo chiarisce l'edizione odierna di Tuttosport.

D'altronde i rossoneri hanno subito 49 gol nella stagione 2023/24 e 43 gol nella stagione 2024/25. Troppi per puntare in alto, anche per un'ottima rosa come quella del Milan. L'organico allenato da Pioli prima e da Fonseca e Conceição poi, infatti, era di ottima qualità. Tuttavia, i risultati non sono arrivati, principalmente a causa della scarsa tenuta difensiva.