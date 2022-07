Il nuovo centrocampo del Milan: da Bennacer a Pobega, duttilità per Pioli

Tra gli obiettivi della prossima stagione del Diavolo c'è sicuramente quello di migliorare le prestazioni in campo europeo. Per fare ciò, la Gazzetta evidenzia la necessità di avere un centrocampo dotato di alcune caratteristiche fondamentali: inserimenti, qualità, dinamismo e geometrie. Avendo in Tonali, Bennacer, Krunic ed eventualmente in Renato Sanches tutte queste caratteristiche, l'addio di Kessiè non spaventa Pioli, che tenterà di sostituire l'ex Cesena integrando i profili di Pobega e Adli. In potenza, il Milan potrebbe quindi ritrovarsi con ben 6 centrocampisti con capacità incredibilmente varie ed intercambiabili.