Il Milan senza obblighi vola: ecco qual è il suo segreto | Serie A News

Il Milan vola in campionato: Pioli ‘is on fire’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al magic moment del Milan di Stefano Pioli. Il Diavolo, infatti, ha conquistato 8 vittorie nelle prime 10 gare di campionato, quindi 26 punti sui 30 disponibili. Esattamente il doppio di un anno fa. Naturalmente, è primo in classifica in Serie A, a +5 sull’Inter seconda ed a +6 su Juventus e Napoli.

Ma qual è il segreto per i successi di questo Milan? Pioli ha spiegato: “Siamo un grande gruppo. È la nostra vera forza, è questo che ci permette di essere più forti delle difficoltà, delle assenze, di tutto. Possiamo arrivare lontano, ragazzi, basta volerlo”. Dunque, alla base della grande stagione dei rossoneri ci sarebbe un’empatia, quella tra tecnico e squadra, che nasce da lontano e che si è rafforzata ulteriormente quando Pioli è stato costretto a casa al CoVid_19.

I ragazzi del suo Milan gli hanno persino dedicato una canzone, ‘Pioli is on fire‘, sulle note di ‘Freed from desire‘ di Gala, cantandola a squarciagola sul pullman di ritorno dalla trasferta in casa della Sampdoria. Immagini di pura goliardia e divertimento. La verità è che il Milan non sogna più in grande, bensì pensa in grande, e proprio il successo di Genova è stato l’ennesima prova di forza.

I rossoneri, pur scendendo in campo senza tutto l’asse centrale titolare (Simon Kjær, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović), con una squadra di 22 anni di età media, hanno vinto un match importante e con merito. Pioli ha anche ammesso di non voler firmare, adesso, per il quarto posto, sebbene tutti al Milan (ed anche questo è un bel punto a favore) non vedano la vittoria dello Scudetto come un obbligo o un ossessione.

Il Milan sta costruendo la sua stagione tra battaglie a palle di neve, balli, canti, scherzi e sorrisi. Con spensierata leggerezza, dunque. Che, poi, in campo, si trasforma in assoluta e irrefrenabile voglia di vincere, ma divertendosi. “La strepitosa stagione e le nuove prospettive stanno agevolando anche i rinnovi contrattuali di Gigio Donnarumma, di Hakan Çalhanoğlu e del sempre più centrale Franck Kessié. L’idea di restare in un club giovane e vincente piace a tutti”, ha evidenziato il ‘CorSera‘.

Con o senza Ibrahimović, il Milan vola. Merito, questo, del lavoro dei dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara e di un gruppo compatto e gestito alla grande da Pioli. Ogni giocatore viene valorizzato, con il risultato che quando un ragazzo partito in panchina deve entrare dà sempre il massimo. Ad esempio Samu Castillejo, in gol a Genova dopo 34 secondi. Certo, prima Zlatan torna e meglio è: Ante Rebić ancora fatica e manca un centravanti di scorta, quindi il prossimo rientro del leader è fondamentale.