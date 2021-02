Il Milan guarda avanti con Kerkez: Theo Hernández ha il suo erede | News

Milan, preso Kerkez: sarà il terzino sinistro del futuro?

Il Milan guarda avanti, al futuro, con l’acquisto di Miloš Kerkez, classe 2003. Come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, infatti, il Diavolo ha acquistato a titolo definitivo dall’ETO FC Györ il giovane terzino sinistro ungherese nato in Serbia. Si tratta dell’ultimo colpo firmato da Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club rossonero e Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, che lo ha fortemente voluto.

Mancini, veloce e tecnico come Theo Hernández, del quale, un giorno, potrà raccogliere il testimone e come lo stesso Maldini, il suo idolo. “Credo sia stato il miglior terzino sinistro di sempre – ha detto Kerkez sul suo attuale dirigente, rivelando, al contempo, una sua vecchia simpatia per la Juventus -. Theo Hernández è una delle eccellenze oggi in quel ruolo. È il sogno di tutti i terzini poter giocare con lui”. Il Milan crede tantissimo nelle qualità di Kerkez, almeno stando a quanto ha detto il suo procuratore.

Per Daniel Kaposi, infatti, l’obiettivo dei rossoneri è quello di avvicinare sin da subito Kerkez alla Prima Squadra di Stefano Pioli, con tanti, costruttivi e formativi allenamenti con i grandi. Le partite le giocherà con il Milan Primavera di Federico Giunti, che avrà il compito di insegnare al ragazzo come funziona il nostro calcio, l’equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva, come si copre e come si deve saper soffrire durante un match.

Kerkez arriva, come detto, dal Györ, squadra che milita nella seconda serie ungherese. In 18 gare disputate, aveva già fornito 2 assist per i compagni. Dopo appena metà stagione da titolare, adesso, il trasferimento in Italia, al Milan, dove si prospetta per lui un futuro roseo.