Il Milan e i biglietti Champions. La Gazzetta: “Guadagno d’immagine”

Il Milan ha abbassato il prezzo dei biglietti per la Champions League: una gaffe si è tramutata in guadagno d'immagine

Nino Minoliti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la scelta del Milan: "Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. E, nel caso del Milan, non s’è nemmeno dovuto aspettare chissà quanto per vedere la società rossonera fare dietrofront sui prezzi dei biglietti della ritrovata Champions: tariffe notevolmente tagliate, in qualche caso più che dimezzate, rispetto al primo listino, quello che aveva suscitato le proteste dei tifosi. Si dirà: è stata una maniera efficace ed elegante per venirne fuori, ma l’errore iniziale resta. Nossignori: gli sbagli a volte servono anche per imparare e la lezione che il Milan ha rapidamente appreso, e di cui farà certamente tesoro, è che nel calcio, alla fine, i tifosi se non tutto sono tanto. E così la gaffe si tramuta quasi in un guadagno d’immagine verso il popolo rossonero, che sicuramente darà i suoi frutti: ex malo bonum...". Ibrahimovic titolare contro Lazio e Liverpool.