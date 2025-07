Il debutto del giovane Levan: una gioia per l’ex Milan Kaladze

Questo sabato - 26 luglio 2025 - Levan Kaladze ha esordito tra i professionisti a 16 anni appena compiuti con la maglia del Samtredia , al 93' della sfida con l'Odishi valevole per la Coppa di Georgia. Il Samtredia è la stessa squadra in cui mosse i primi passi da calciatore papà Kakha. Ruolo e numero di maglia di Levan sono gli stessi del padre: difensore mancino e numero 4.

Il suo allenatore è l'italiano e giramondo Eugenio Sena, di cui la rosea ha riportato le parole dopo l'esordio: "È mancino come papà Kakhaber, è un difensore, può giocare da centrale di sinistra, anche da terzino o da quinto. Ma vediamo, perché il suo corpo sta cambiando, non è detto che sia più difensivo che offensivo, potrebbe anche avanzare il suo raggio di azione".

Levan, infatti, ha solo 16 anni ma è già alto 192 centimetri. La sua carriera tra i professionisti è appena iniziata e vogliamo augurargli il meglio possibile per il suo futuro, così come per il futuro di Kakhaber, attualmente impegnato in politica nel ruolo di Sindaco della capitale Tbilisi.