Ibrahimovic va di fretta: in panchina per Milan-Roma

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come ieri Zlatan Ibrahimovic abbia effettuato un nuovo controllo medico al polpaccio destro, per verificare a che punto fosse la guarigione del muscolo soleo lesionato. Gli esami hanno dato esito più che positivo e, pertanto, Ibrahimovic si avvicina, a grandi passi, verso il rientro in campo.

Per la ‘rosea‘, Ibrahimovic potrebbe già andare in panchina domenica pomeriggio, quando, alle ore 17:15, si disputerà a ‘San Siro‘ Milan-Roma, gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A; un recupero lampo, se si considera che quando si era infortunato, il 25 maggio scorso, si era temuto addirittura per il tendine d’Achille del fuoriclasse nativo di Malmö.

Ibrahimovic aveva pensato addirittura di fare meglio e di rientrare per Lecce-Milan, laddove, però, chi ha giocato al suo posto non lo ha fatto di certo rimpiangere. Il numero 21 rossonero non vuole rallentare ora e, dopo il terzo controllo strumentale che ha dato riscontri positivi, adesso Ibrahimovic punta la Roma. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, sa di potersi fidare delle sensazioni di Zlatan. BUONE NOTIZIE ANCHE SUL FRONTE SIMON KJAER, ALTRO INFORTUNATO ILLUSTRE >>>