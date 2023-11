Ibrahimovic, la Zlatan “Unknown” in calo: ecco i numeri dell’azienda

Zlatan “Unknown”, come riporta il sito de La Gazzetta dello Sport è il nome dell’azienda principale del grande business intorno a Ibrahimovic. Secondo le cifre uscite relative al 2022, gli affari non andrebbero alla grande. I proventi dell’azienda principale Unknown sono diminuiti del 28,6%, arrivando a 5,8 milioni di euro. E il guadagno netto, dopo le tasse, è soltanto la metà rispetto al 2021 e arriva a 1,5 milioni. Il gruppo Unknown possiede i diritti del suo nome e cognome, e il 60% dei soldi di Unknown arrivano da pubblicità e merchandising. Nel racconto del bilancio dei Padel Zenter si legge che “lo sviluppo è negativo e la dirigenza segue tutto con attenzione per cercare di minimizzare le perdite”.