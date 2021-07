Ibrahimovic, svolta familiare: Helena e i suoi figli saranno presto a Milano

Ottime notizie per l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic: la compagna Helena e i suoi figli lo raggiungeranno a Milano

Nei mesi scorsi, dal ritiro con la nazionale svedese, Zlatan Ibrahimovic si era commosso parlando dei suoi figli. L'attaccante del Milan, infatti, nel suo anno e mezzo rossonero, ha dovuto sopportare la lontananza dalla famiglia, rimasta in Svezia nonostante il passaggio all'ombra del Duomo. Una sofferenza che, come sottolinea il 'Corriere della Sera', sta per avere fine: la compagna Helena e i figli stanno infatti per raggiungerlo in Italia. Mancano soltanto alcuni dettagli logistici, ma quanto prima Ibra potrà contare sulla presenza della sua amata famiglia.