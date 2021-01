Ibrahimovic razzista? Il caso scuote Sanremo: Rai imbarazzata | News

Ibrahimovic a rischio Sanremo: razzismo nei confronti di Lukaku?

Zlatan Ibrahimovic a rischio per Sanremo? Il bomber di Malmö è stato protagonista, durante il derby di martedì sera in Coppa Italia, di una rissa verbale con Romelu Lukaku. Gli attaccanti di Milan e Inter hanno offerto uno spettacolo davvero poco edificante agli occhi della gente. L’alterco tra Ibra e Lukaku ha avuto una forte eco anche all’estero.

Le discussioni su quanto accaduto a ‘San Siro‘ vanno avanti, ormai, da diverse ore ma la gogna mediatica ha individuato il suo colpevole: Ibrahimovic. È lui, l’attaccante svedese, che viene tacciato di essere razzista, di aver provocato, di aver attirato in una trappola il ‘buono ed innocente’ Lukaku.

Zlatan, che ha chiesto scusa alla squadra negli spogliatoi e che ha ammesso di aver esagerato, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ieri ha sentito il direttore tecnico Paolo Maldini per spiegare la sua versione dei fatti. Ibrahimovic ha ammesso, sì, di aver esagerato, ma ha continuato a respingere al mittente qualsiasi accusa di razzismo rivolta nei suoi confronti.

Sui social, però, è montata una forte protesta nei confronti di Ibra, che, al contrario, di Lukaku, è visto da sempre come arrogante, sbruffone e, per questo, ovviamente unica persona da punire e sanzionare in maniera esemplare. C’è anche chi ha chiesto che Ibrahimovic eviti di presentarsi a Sanremo.

Come noto, infatti, Ibrahimovic sarà ospite fisso del Festival di Sanremo nella prima settimana del mese di marzo. Il ‘Codacons‘ (LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA AL PRESIDENTE) ha chiesto che tale scelta venga rivista e revocata per questioni di immagine. Ed anche in Rai, al momento, non si è capito che posizione prendere nella questione.

La 'rosea' ha rivelato come la Rai sembri imbarazzata sul tema Ibrahimovic ed Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, per ora preferisce tacere. Di questa storia, ne siamo certi, se ne parlerà ancora per molto, molto tempo. Almeno fino al prossimo derby, datato 21 febbraio.