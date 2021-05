Ibrahimovic, niente Europeo: lo svedese lavorerà per tornare al 100%

Zlatan Ibrahimovic alza bandiera bianca: niente Europeo. Lo svedese al lavoro per tornare al 100% il prossimo anno con il Milan

Stagione finita in anticipo per Zlatan Ibrahimovic. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' non c'erano di certo dubbi per quanto riguarda le ultime due partite con il Milan, ma c'era ancora da chiarire la posizione del giocatore sulla partecipazione all'Europeo. Anche in questo caso dubbi fugati e ufficialità arrivata nella giornata di ieri: lo svedese si è visto costretto a dar forfait a causa dell'infortunio al ginocchio occorso in occasione di Juventus-Milan. Dopo la preoccupazione iniziale, il sospiro di sollievo visti i mancati interessamenti al legamento. Ma il consulto con il professor Volker Musahl, lo stesso che lo operò al ginocchio nel 2017, ha dato come esito una terapia conservativa di 6 settimane. Stefano Pioli non ha dubbi sul suo ritorno e, in conferenza stampa, ha dichiarato: "L'ho visto più sereno, tornerà al 100%".