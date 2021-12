Ibrahimovic: “La Juve ha 38 scudetti. Come ha fatto l’Inter ad accettarne uno?”

In questo estratto della sua autobiografia, Zlatan Ibrahimovic parla degli scudetti vinti con la Juventus e dell'assegnazione all'Inter di uno dei due

Zlatan Ibrahimovic senza filtri nella sua autobiografia 'Adrenalina', fuori oggi in libreria e online. Lo svedese ha parlato degli scudetti vinti con la Juventus e dell'assegnazione all'Inter di uno dei due. Dichiarazioni che faranno certamente discutere. Ecco l'estratto riportato da 'La Stampa': "Continuerò a sentire miei i due scudetti che ci hanno tolto. Come è stato possibile darne uno dei due a qualcun altro? E come hanno fatto gli altri ad accettarlo. Se squalifichi quello che ha vinto e dai a me la sua medaglia, io non la voglio. Anzi, mi offendi se me la dai. Se io vado in giro con quella medaglia al collo e dico “Ho vinto!”, è indegno.