Ibrahimovic in vacanza in Africa: intanto però fa un regalo al Monza

Al Milan c'è chi lavora e chi si prende un po' di riposo. Ibrahimovic è in vacanza in Africa, ma tratta comunque col Monza di Galliani.

Impegnato in sede in qualche incontro di mercato? No, quelli sono riservati all’ad Furlani e al nuovo direttore sportivo Igli Tare. Come riporta questa mattina la Gazzetta Dello Sport, per Zlatan Ibrahimovic è tempo di vacanza. Lo svedese ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae al Karibu Serengeti national park, uno dei parchi nazionali più grandi e suggestivi di tutta la Tanzania. Eppure, nel relax, Ibra potrebbe fare un favore ad Adriano Galliani e il suo Monza in Serie B.