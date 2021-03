Ibrahimovic, ecco la nuova scommessa: Scudetto ed Europei | News

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale a quattro anni e nove mesi dall'ultima volta. Stasera in campo. Poi il grande sogno con il Milan

Daniele Triolo

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il fuoriclasse di Malmö, infatti, stasera tornerà ad indossare la maglia della sua Nazionale, la Svezia, a distanza di quattro anni e nove mesi dall'ultima volta (22 giugno 2016, Belgio-Svezia 1-0 degli Europei in Francia).

Ibra, pertanto, tornerà a giocare per la Svezia, con la sua maglia numero 11, cordialmente cedutagli da Alexander Isak, in occasione della partita contro la Georgia. Si tratta di una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L'attaccante rossonero inizierà, dunque, concretamente, da qui la sua rincorsa ai prossimi Campionati Europei (giugno di quest'anno).

Sarà una sfida importante per Ibrahimovic, questa Svezia-Georgia, perché gli consentirà di mettere benzina nelle gambe dopo il mese di stop per un infortunio muscolare e di tornare in forma per poi ripresentarsi a Milanello tirato a lucido. Con la ferma volontà di inseguire, con i suoi compagni di squadra, il grande sogno di vincere lo Scudetto rimontando sull'Inter.

Non è da escludere, ha evidenziato il quotidiano torinese, che Ibrahimovic possa già tornare a Milano dopo la gara contro il Kosovo, in programma il 28 marzo (saltando, quindi, l'amichevole con l'Estonia del 31) per iniziare a preparare Milan-Sampdoria di sabato 3 aprile in anticipo rispetto gli altri Nazionali.

L'obiettivo di Ibra, come detto, è la vittoria del campionato di Serie A. Qualora, però, non dovesse riuscirci in questa stagione, è pronto a provarci nella prossima. Il centravanti scandinavo, infatti, vorrebbe ancora far parte del progetto rossonero e rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2022. Idea, questa, che trova d'accordo anche la società. Donnarumma resterà al Milan? Le ultime news sul rinnovo >>>