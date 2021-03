Ibrahimovic, allarme rientrato: oggi giocherà di nuovo | Milan News

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato anzitempo l'allenamento della Svezia ieri. Tutto previsto. Oggi partirà dalla panchina contro l'Estonia

Zlatan Ibrahimovic, ieri, ha fatto spaventare i tifosi del Milan. L'attaccante, infatti, ha lasciato anzitempo l'allenamento della Nazionale svedese. Appena 15' in gruppo per Ibra, prima di allontanarsi dai suoi compagni unitamente ad un preparatore atletico della selezione scandinava.

Sui social, in particolare, è impazzato il 'toto-infortunio'. Si pensava che, dopo gli 84' contro la Georgia ed i 67' contro il Kosovo, i muscoli di Zlatan non avessero sopportato la fatica. In realtà, come si è appreso poi in conferenza stampa dal Commissario Tecnico della Svezia, Janne Andersson, era tutto previsto.

Ibrahimovic ha svolto 15' con il gruppo per poi proseguire con del lavoro individuale, una sorta di seduta 'defaticante' per essere pronto per oggi pomeriggio, quando alle ore 17:45, alla 'Friends Arena' di Solna, ci sarà l'amichevole Svezia-Estonia. Ibrahimovic partirà dalla panchina (al suo posto Marcus Berg), pronto, però, ad entrare nella ripresa.

Il numero 11 del Diavolo è alla caccia del suo gol numero 63 con la maglia della Svezia dopo che, nelle precedenti due gare, ha fornito ben 3 assist per i compagni di squadra, dei quali due di tacco, da cintura nera di taekwondo. Intanto, in un'intervista rilasciata al 'Champions Journal', Ibrahimovic ha spiegato cosa lo motiva ad andare ancora avanti nel mondo del calcio.

"Ho 39 anni e, con quello che ho fatto, non ho più l'obbligo di lavorare, perché comunque ho avuto una bella vita. Ma ho ancora passione per quello che sto facendo. Voglio sempre di più. Forse è per questo che sono ancora qui oggi e sono in grado di fare quello che sto facendo. Non vedo giocatori della mia età che erano o che sono come me".

"Generalmente - ha proseguito Ibrahimovic -, quando un giocatore supera i 30 anni inizia la fase calante e poi smette. Al di sopra dei 30, invece, io ho iniziato a migliorare ancora di più e continuo a farlo. Puoi addomesticare un leone, ma non puoi domare Zlatan. È un animale diverso, e distruggerei anche King Kong. Sono sicuro al 100%".