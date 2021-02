Ibrahimovic a Sanremo, le reazioni: Berlusconi punge il Milan | News

Ibrahimovic a Sanremo, per il Milan è ok. Per gli altri un po’ meno

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso al Festival di Sanremo. La kermesse inizierà, ufficialmente, martedì prossimo, 2 marzo, e che si svolgerà, come di consueto, al teatro ‘Ariston‘. Per il club rossonero, è tutto ok: questo è un impegno che Ibrahimovic aveva già preso con la Rai e con la direzione artistica del Festival della Canzone Italiana già prima di rinnovare il contratto con il Milan, la scorsa estate.

L’evento arriva, però, in un momento in cui il Diavolo è in crisi. Manca il gioco, cominciano a mancare i risultati. E in tanti si stanno interrogando sull’opportunità che, in un momento così, Ibrahimovic sposi la causa dello show business. Nessuna voltafaccia, però, a quella rossonera, tutt’altro. È vero che Zlatan si allenerà almeno tre giorni in Riviera, da solo, con un preparatore ed un fisioterapista del Milan, così come, però, è altrettanto vero che non salterà le gare contro Udinese e Verona.

Sui social i tifosi si dividono e, tra quelli che vedono di cattivo occhio la partecipazione dello svedese a Sanremo, c’è anche chi parla di “Ibrahimovic in smart working“. Anche due grandi ex tecnici del Milan, quali Fabio Capello ed Arrigo Sacchi, avevano storto il naso, nei giorni scorsi, sulla vicenda ed ora anche il loro ex Presidente, Silvio Berlusconi, ha detto la sua. “Non posso entrare in queste dinamiche che riguardano le decisioni interne della squadra – il suo commento -. Evidentemente Ibra aveva bisogno di riposare, perché senza questa eventualità non capirei come il Milan possa aver acconsentito ad una richiesta del genere”.

DJ Ringo, tifoso del Milan, ha detto: “I tempi sono cambiati. Quando il Milan ha preso Ibra sapeva di aver ingaggiato un campione ma anche un brand mondiale, un gigante che va oltre il calcio. La società lo ha messo in conto. La sua presenza a Sanremo non sposterà nulla per la squadra, anzi. Ultimamente mi è sembrato meno sereno di altre volte, magari il Festival potrebbe scioglierlo un po’“.

Per Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso rossonero, “la professionalità di Ibrahimovic non si può discutere. A Milanello è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Di cosa stiamo parlando?”. Infine, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, amico di Ibrahimovic e che, con lui, duetterà a Sanremo giovedì 4 marzo, ha sottolineato: “Se Zlatan fa il suo dovere in campo e si allena come un professionista, cosa che certamente farà, nella vita privata è libero di fare ciò che vuole …”. Calciomercato Milan, rivoluzione in fascia: ecco chi può arrivare >>>