Ieri pomeriggio, presso il Milan Store San Babila di Milano, i giocatori rossoneri Koni De Winter e Omari Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Diavolo per un 'Meet&Greet' che ha visto la partecipazione di un folto pubblico di sostenitori della squadra allenata da mister Rúben Amorim.

A margine dell'evento promozionale, Omari Hutchinson — giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 40 milioni di euro) dal Nottingham Forest — ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti ai giornalisti sportivi presenti sul posto. Parole riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Hutchinson carica l'ambiente: «Crediamo nello Scudetto»

«Se crediamo nello Scudetto? Certo, perché abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche dettaglio in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose».

E se il suo talento in campo, finora, si è visto soltanto a sprazzi, nelle dichiarazioni rilasciate ai cronisti Hutchinson si è dimostrato davvero pungente e ambizioso. Interrogato sulle ambizioni tricolori del gruppo in questa, il numero 20 inglese non si è affatto nascosto:

Hutchinson si è poi detto soddisfatto di come stia procedendo la stagione anche a titolo personale, spiegando il proprio ruolo ideale nello scacchiere tattico del tecnico portoghese:

«Credo di star facendo molto bene. Il mister è contento, ma penso che ci sia ancora tantissimo da fare. Sto trovando i miei minuti. Voglio continuare a spingere per guadagnarmi un posto da titolare fisso. Personalmente mi piace giocare ovunque, ma preferibilmente sulla fascia destra. Amorim sa cosa posso fare con la palla. Mi dice semplicemente di creare e dare il massimo».

I numeri stagionali e il sogno del riscatto dal Nottingham Forest

«Spero proprio di restare al Milan. È il mio sogno. Voglio fare bene in questa stagione e sperare di guadagnarmi un contratto qui. Mi ci vedo a giocare qui per un po’ di tempo».

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L'obiettivo dell'ex talento dell'Ipswich Town — che finora ha disputatocon la maglia del Milan tra(7 presenze) ed(4 gettoni), arricchiti da un assist in coppa sul campo dele da un gol in campionato ad— è chiaramente quello di guadagnarsi la conferma in rossonero anche nelle stagioni a venire:Per trasformare questo sogno in realtà e convincere la dirigenza di Via Aldo Rossi ad esercitare l'importante diritto di riscatto da 40 milioni di euro con il Nottingham Forest, servirà però continuità di rendimento ad altissimi livelli, a partire già dalla ripresa del campionato domenica contro ila 'San Siro'.