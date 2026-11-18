Dal Meet&Greet al Milan Store San Babila, Omari Hutchinson ha lanciato la sfida Scudetto, elogiato Rúben Amorim e svelato il suo grande obiettivo per il futuro
Hutchinson, messaggio al Milan: "Restare qui è il mio sogno. Europa League? Dobbiamo spingere" | Video PM
Ieri pomeriggio, presso il Milan Store San Babila di Milano, i giocatori rossoneri Koni De Winter e Omari Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Diavolo per un 'Meet&Greet' che ha visto la partecipazione di un folto pubblico di sostenitori della squadra allenata da mister Rúben Amorim.
A margine dell'evento promozionale, Omari Hutchinson — giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 40 milioni di euro) dal Nottingham Forest — ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti ai giornalisti sportivi presenti sul posto. Parole riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.
Milan, Hutchinson carica l'ambiente: «Crediamo nello Scudetto»E se il suo talento in campo, finora, si è visto soltanto a sprazzi, nelle dichiarazioni rilasciate ai cronisti Hutchinson si è dimostrato davvero pungente e ambizioso. Interrogato sulle ambizioni tricolori del gruppo in questa Serie A 2026-2027, il numero 20 inglese non si è affatto nascosto:
«Se crediamo nello Scudetto? Certo, perché abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche dettaglio in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose».
Hutchinson si è poi detto soddisfatto di come stia procedendo la stagione anche a titolo personale, spiegando il proprio ruolo ideale nello scacchiere tattico del tecnico portoghese:
«Credo di star facendo molto bene. Il mister è contento, ma penso che ci sia ancora tantissimo da fare. Sto trovando i miei minuti. Voglio continuare a spingere per guadagnarmi un posto da titolare fisso. Personalmente mi piace giocare ovunque, ma preferibilmente sulla fascia destra. Amorim sa cosa posso fare con la palla. Mi dice semplicemente di creare e dare il massimo».
I numeri stagionali e il sogno del riscatto dal Nottingham ForestL'obiettivo dell'ex talento dell'Ipswich Town — che finora ha disputato 473 minuti in 11 partite ufficiali con la maglia del Milan tra Serie A (7 presenze) ed Europa League (4 gettoni), arricchiti da un assist in coppa sul campo del RB Salisburgo e da un gol in campionato ad Udine — è chiaramente quello di guadagnarsi la conferma in rossonero anche nelle stagioni a venire:
«Spero proprio di restare al Milan. È il mio sogno. Voglio fare bene in questa stagione e sperare di guadagnarmi un contratto qui. Mi ci vedo a giocare qui per un po’ di tempo».
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