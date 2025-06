Guidi: “Modric sogna il Milan da quando era bambino”

Il giornalista Marco Guidi ha scritto su La Gazzetta dello Sport del sogno Modric per il Milan di queste ultime 48 ore: "Il centrocampista croato, classe 1985, ha chiuso la sua esperienza in Spagna dopo tredici anni di trionfi. Adesso deve scegliere la sua nuova avventura, che sia propedeutica anche al grande obiettivo del 2026: il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada. Modric vuole, quindi, una squadra e un campionato di livello per preparare al meglio il suo ultimo atto con la nazionale. Il Milan lo sa e per questo internamente i dirigenti di via Aldo Rossi stanno riflettendo sull’opportunità o meno di fare un tentativo, soppesando i pro e i contro.

Se il nome del croato affascina il mondo rossonero, non va dimenticato come il Milan sia il sogno del centrocampista da quando era bambino. Modric non ne ha mai fatto un mistero: quando ancora non sapeva che sarebbe diventato un calciatore di livello mondiale, il suo club del cuore era proprio l’Ac Milan di Milano, come testimoniato da alcune foto con la tuta o la casacca rossonera. D’altronde, è cresciuto con uno dei suoi idoli, Zvonimir Boban, che disegnava meraviglie sul prato di San Siro. Il Milan, insomma, non è una squadra come tutte le altre per lui e una chiamata da via Aldo Rossi sicuramente lo indurrebbe almeno in tentazione".