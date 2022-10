Maldini: “L’unità di intenti è alla base dei successi del Milan”

Per il Milan ha parlato, tra i tanti protagonisti, anche Maldini e le sue dichiarazioni sul momento magico vissuto dai rossoneri sono state sintetizzate sul quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. "Ho la fortuna di vedere con Ricky Massara tutti gli allenamenti e cerchiamo di intervenire nella maniera giusta, senza andare oltre le necessità. La cosa bella di questo lavoro è che non c'è un giorno uguale all'altro".

"Dietro alla scrivania si soffre tanto perché non si gioca e non ci si sfoga, ma Pioli e i miei giocatori mi fanno stare tranquillo. Per me è un onore rappresentare questo grande club, che è un club di valore e di valori. Il nostro lavoro è fatto di passioni e questa unità di intenti è alla base dei nostri successi", ha concluso Maldini.