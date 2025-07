Gozzini: “Il Milan ha sempre protetto Theo Hernandez, ma ultimamente …”

La differenza di saluti tra il Milan e Theo Hernandez

"Theo si è invece congedato usando toni diversi. Alla dolcezza iniziale segue una parte molto più amara: «Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto per questo club, impegnandomi al massimo e condividendo gli stessi sogni di questa tifoseria. Me ne vado con il cuore pieno, e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me». Seguono la speciale citazione per Paolo Maldini, che ricambia l'affetto, e un messaggio direttamente rivolto ai tifosi rossoneri. Poi arrivano le accuse: «La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona». Vero, per i rossoneri Hernandez era da tempo fuori dal gruppo. Per la società poteva essere ceduto al Como per quasi cinquanta milioni, e la stessa trattativa con l'Al Hilal avrebbe potuto concludersi a inizio giugno. Allo stesso tempo per rimanere rossonero (oltre la scadenza del 2026) Theo chiedeva un contratto più ricco di quello attuale, non proprio in linea con il rendimento".