Gol su gol: ora in attacco il Milan fa vedere tutte le sue stelle

L'anno scorso ha vinto lo Scudetto con tanti 1-0. Adesso il Milan punta al 20° Scudetto anche grazie alle reti dei suoi attaccanti

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, ripartito molto bene in questa stagione, con il 4-2 interno contro l'Udinese. Il progetto è quello di lanciare l'assalto al 20° Scudetto e, di conseguenza, conquistare la seconda stella con i gol come specialità della casa.

Nell'annata 2021-2022 il Milan ha vinto il titolo vincendo ben sette partite per 1-0. Ma, secondo il quotidiano romano, quella è già un'immagine 'sbiadita' della squadra rossonera. Tra amichevoli attendibili e debutto in campionato, infatti, il Diavolo ha messo a segno già ben 21 gol in 6 partite.

Milan, la nuova stagione è partita all'insegna del gol

Contro l'Udinese ne sono arrivati due per tempo. Il Milan è ripartito alla carica, trasferendola, per esempio, anche a giocatori come Brahim Díaz. Un gol e un assist nel battesimo della sua terza stagione in rossonero, la seconda con il numero 10 sulle spalle. L'importante è che l'andaluso non si eclissi come successo l'annata passata dopo un mese folgorante.

Il Milan di Pioli segna, vince e diverte. L'ultima volta che i rossoneri avevano fatto quattro gol nella stessa gara risaliva ad Empoli-Milan 2-4 del 22 dicembre 2021. La partita dei cambiamenti efficaci, con Brahim spedito in panchina per far spazio a Franck Kessié nel ruolo di trequartista 'tattico' del Milan.

Un Diavolo più equilibrato ha così trovato la chiave per imporsi in campionato. Ma il Milan di quest'anno è decisamente a trazione anteriore. Oltre a Brahim Díaz, ci sono i trequartisti Charles De Ketelaere e Yacine Adli, due novità che intrigano. In particolare il belga, acquisto da 35 milioni di euro ancora da inserire nei meccanismi rossoneri.

E davanti spazio a Olivier Giroud, Ante Rebic, Divock Origi. Con Zlatan Ibrahimovic pronto a tornare operativo ad inizio 2023. L'impronta del Milan, senza dubbio, è quella di una squadra offensiva. Brahim e Rebic vogliono scrollarsi di dosso l'ultima stagione negativa dal punto di vista personale. Giroud vuole confermarsi, Origi farsi scoprire dai suoi nuovi tifosi.

E dire che contro l'Udinese un giocatore come Rafael Leao non ha neanche brillato. Dove può arrivare questa squadra con questi giocatori in attacco? Di sicuro, i rossoneri hanno ripreso la marcia verso il tricolore. Stavolta, però, senza sottrarsi all'etichetta di favoriti.