Gli scricchiolii del Milan: Maldini ‘seccatissimo’ sulla SuperLega e non solo

La discesa del Milan parte probabilmente fuori dal campo. Paolo Maldini 'seccatissimo' per la questione SuperLega e altre grane: il punto

Un Milan 'double face' in questo campionato. Dopo un girone d'andata terminato addirittura da campione d'inverno, i rossoneri si trovano attualmente al quinto posto in classifica. Una discesa che dell'incredibile: non è infatti mai successo che una squadra non entri in Champions League dopo un piazzamento simile al giro di boa. E' il momento dunque d rimboccarsi e maniche, ma attenzione alle grane interne su cui il Milan dovrà convivere da qui a fine anno. Secondo quanti riferisce il 'Corriere della Sera', innanzitutto, c'è l'attrito tra Paolo Maldini e Ivan Gazidis, con il primo che si dice 'seccatissimo' di non essere stato informato sulla questione SuperLega. Poi non si può non evidenziare i rinnovi in sospeso di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che stanno iniziando a creare problemi. Senza Champions nessuno ha la conferma assicurata, Stefano Pioli compreso. Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime