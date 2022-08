Giroud, Leao e De Ketelaere: 46 gol in dote per il Milan di Pioli

Olivier Giroud, Rafael Leao e Charles De Ketelaere sommano 46 gol nell'ultima annata. Il Milan di Stefano Pioli riparte da loro per correre

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli poiché la squadra Campione d'Italia in carica ha intenzione di segnare gol a raffica nella stagione che verrà. D'altronde, i numeri vanno proprio in questa direzione. L'acquisto di Charles De Ketelaere, oltre ad aver acceso l'entusiasmo estivo, dovrebbe portare in dotazione un discreto quantitativo aggiuntivo di gol e assist.

Le reti di CDK nel campionato belga (18), nella produzione, superano quelle che hanno messo a segno Olivier Giroud e Rafael Leao nell'intera scorsa stagione (14). Il futuro del Milan, però, è da comporre tutti insieme. L'unione, nelle intenzioni del Diavolo, dovrà fare la forza. In un attacco che, giova ricordare, non avrà Zlatan Ibrahimović fino al 2023 e che non ha ancora scoperto Divock Origi.

Milan, l'attacco è rinvigorito con l'arrivo di De Ketelaere

De Ketelaere più Giroud più Leao: 46 gol con i quali il Milan si appresta, sabato pomeriggio a 'San Siro', a sfidare l'Udinese di Andrea Sottil. Resistono interrogativi su Brahim Díaz, chiamato, alla sua terza stagione rossonera, a dimostrare se è in grado di diventare un campione oppure se è destinato a rimanere 'soltanto' un buon giocatore.

Giroud e Leao, ha commentato il 'CorSport', sono stati micidiali nell'annata culminata, il 22 maggio scorso, con la conquista del 19° Scudetto del Milan. Giroud ha segnato gol pesanti, nel derby, contro il Napoli, contro la Lazio. Leao, spesso, è stato invece lo 'spacca-partite' rossonere. Ha segnato contro Fiorentina e Atalanta gol importanti e fornito svariati assist ai compagni.

Curiosità: Giroud, finora, ha segnato 249 gol in 621 partite in carriera con le squadre di club per cui ha militato (Grenoble, Istres, Tours, Montpellier in Francia, poi Arsenal e Chelsea in Inghilterra). Il prossimo sarebbe il 250°: una bella cifra tonda che il bomber transalpino ha intenzione di raggiungere già contro l'Udinese sabato.