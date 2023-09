Inter-Milan, Giroud torna in Italia: martedì i primi test sulla caviglia

Manca una settimana al primo derby della stagione: Inter e Milan si affronteranno tra una settimana in una gara che deciderà chi sarà la capolista di questo inizio di Serie A. Per i rossoneri, ci potrebbe essere il dubbio Olivier Giroud : il francese si è fatto male alla caviglia. Per la punta ci sarà il ritorno a Milano. Ecco le ultime news riportate da La Gazzetta dello Sport.

Giroud, esami rassicuranti

Stavolta, si legge, è la caviglia di Giroud a girarsi. La punta ora ha poco meno di una settimana per riprendersi e scendere in campo contro l'Inter. Oggi rientrerà a Milano da Parigi e inizierà le terapie per curare la caviglia sinistra. Gli esami effettuati ieri con lo staff medico della Francia hanno escluso lesioni, confermando le sensazioni di giovedì sera: la distorsione è di live entità. «Il tempo di cicatrizzazione non era sufficiente per poter giocare martedì a Dortmund con la Germania», si legge nel comunicato della federcalcio francese, che parla di «esami rassicuranti».