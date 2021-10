Giroud-Ibrahimovic, il Milan scalda la sua esperta coppia del gol

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic saranno disponibili per Milan-Verona di sabato 16 ottobre. La squadra di Stefano Pioli ritrova i loro gol

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic del Milan. I due attaccanti, infatti, hanno saltato le ultime gare dei rossoneri per degli acciacchi, privando, così, il Diavolo di Stefano Pioli di due micidiali bocche da fuoco.

Ibrahimovic spera di tornare in campo in Milan-Verona di sabato 16 ottobre, 'collaudo' di Serie A prima della delicata e decisiva trasferta di Porto, in Champions League, martedì 19 ottobre. Non è detto, però, che il rientro di Zlatan sia possibile, giacché l'infiammazione al tendine d'Achille può sparire o ricomparire in qualsiasi momento.

Altamente probabile, invece, che torni in forma per il Milan di Pioli il francese Giroud, bloccato prima dal CoVid, poi dal mal di schiena. Era entrato, contro Spezia ed Atlético Madrid, dimostrandosi in evidente ritardo di condizione atletica. Contro l'Atalanta, poi, si è nuovamente bloccato.

Entrambi, Giroud ed Ibrahimovic, sono rimasti a Milanello per allenarsi con il Milan: lo svedese non ha risposto alla chiamata della sua Nazionale per recuperare con calma dai problemi fisici; il francese, al contrario, è stato lasciato a casa dal C.T. dei 'Bleus', Didier Deschamps. In fondo, è una fortuna: avrà modo di ritrovare la brillantezza di inizio stagione.

Finora Ante Rebic, Rafael Leao e Brahim Díaz non li hanno fatti rimpiangere, trascinando il Milan al secondo posto nella classifica di campionato, con 19 punti sui 21 disponibili e 6 vittorie in 7 partite. Quando, però, torneranno a disposizione di Pioli, Giroud ed Ibrahimovic porteranno in dote al Milan gol (726 in due), classe ed esperienza.

Uno, al momento, è il sostituto dell'altro. Anche se, quando staranno ambedue bene, non si esclude che Pioli possa provare Giroud e Ibrahimovic in coppia. In fin dei conti, hanno caratteristiche fisiche e tecniche diverse, compatibili, che, se sommate, potrebbero fare davvero le fortune della squadra rossonera.