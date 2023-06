Maignan in dubbio: ieri non ha terminato l'allenamento

È in dubbio, invece, Maignan, a causa di un piccolo fastidio muscolare che gli ha impedito di concludere l'ultimo allenamento. In caso si tiene pronto Brice Samba, nuovo numero due davanti ad Alphonse Areola e protagonista della stagione del RC Lens, finito alle spalle del PSG per un solo punto in Ligue 1.