Genoa-Milan 0-3, Sconcerti:”Ibra cura e malattia, Messias utilissimo”

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato della vittoria del Milan contro il Genoa. Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias e il prossimo turno

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato della vittoria del Milan contro il Genoa. Particolare attenzione anche agli scontri del prossimo turno, sulla carta a favore dei rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere della Sera': "Nel Milan decide ancora Ibrahimovic, che è cura e malattia della squadra, una dipendenza quasi inadeguata. Come previsto utilissimo Messias. Utili perfino i suoi infortuni perché lo tengono oggi in una condizione di euforia muscolare rispetto alla fatica di tutti. Molto importante il turno del prossimo fine settimana. Il Milan è l’unico delle quattro ad avere un turno ufficialmente semplice, la Salernitana. Gli altri sono scontri diretti, l’Inter a Roma e il Napoli con l’Atalanta. Non capiremo troppo, ma abbastanza sì". Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?