Genoa-Milan 0-3, la moviola: bravo l’arbitro Sacchi, ma manca un giallo

Genoa-Milan alla moviola: l'arbitro Juan Luca Sacchi gestisce la partita in modo corretto. Manca solo un giallo ad un giocatore rossoblù

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza l'operato dell'arbitro Juan Luca Sacchi durante Genoa-Milan. Partita giocata a buoni ritmi, ma sostanzialmente corretta. Il direttore di gara la gestisce nel migliore dei modi, ma manca un'ammonizione a Vazquez che, al 20' del primo tempo, scalcia Sandro Tonali in maniera evidente e in ritardo. Giusto il giallo a Matteo Gabbia al 32': il difensore del Milan colpisce Bianchi con una manata sul volto. Non è un gesto violento e quindi il provvedimento non può colorare il cartellino di rosso. Lo stesso Gabbia rifila una seconda manata nei confronti di Andrea Cambiaso, ma stavolta il movimento del corpo è assolutamente involontario. Corretti anche i gialli di Andrea Masiello per fallo su Junior Messias e di Nicolò Rovella, che trattiene platealmente Theo Hernandez. Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?